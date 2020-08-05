Власти Калининграда заключили контракт на строительство детсада на ул. 3-го Белорусского фронта

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Администрация Калининграда заключила контракт на строительство еще одного детсада в Ленинградском районе – на улице 3-го Белорусского фронта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Контракт на 370 млн рублей заключен с ООО «Маристрой». Дошкольное учреждение будет рассчитано на 350 детей, 120 из которых ясельного возраста. А само здание будет очень похоже на своих уже работающих «старших братьев»: детсад на ул. Аксакова и пристройку садика на ул. Красносельской.

Новый детсад будет состоять из трех корпусов, которые соединят между собой трехэтажным переходом и галереей проходящей по второму этажу. По проекту в здании детского сада на первом этаже будут расположены 6 групп раннего возраста, на втором и третьем этажах - 18 групп дошкольного возраста.

Сообщается, что детсад должен быть построен в конце сентября 2021 года.