Власти сообщили, когда в Калининград поступит вакцина от гриппа

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Первая поставка вакцины от гриппа в Калининградскую область ожидается в конце августа-начале сентября. Об этом на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и борьбе с инфекционными, социально значимыми и иными заболеваниями рассказала начальник департамента охраны здоровья регионального Минздрава Оксана Кокоулина.

По ее словам, сейчас Минздрав приступил к проработке вопросов маршрутизации, госпитализации больных гриппом и COVID-19 с целью недопущения микст-инфекции. Особое внимание будет уделено мероприятиям по недопущению внутрибольничного распространения инфекции.

«Необходимо взаимодействовать с работодателями. Кроме групп риска – детей, граждан пожилого возраста, бюджетников – необходимо привить сотрудников ресторанно-гостиничной сферы, торговли и транспортных услуг. Кроме того, все желающие граждане должны получить возможность вакцинироваться. Иммунитет к гриппу позволит нам снизить эпидемиологические риски», – подчеркнул вице-премьер Илья Баринов.

Всего в этом году иммунизация должна охватить более 600 тысяч жителей области.