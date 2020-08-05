Прогноз погоды в Калининграде на завтра: +26 градусов и ни капли дождя

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 6 августа, лето в Калининграде снова напомнит о себе. По прогнозу Гидрометцентра России, завтра температура поднимется до +24..+26 градусов. Вероятность выпадения осадков - всего 5%, а влажность в середине дня составит ровно 50%.

Атмосферное давление останется повышенным и составит 768 миллиметров ртутного столба. Скорость юго-восточного ветра - не более 5 метров в секунду.

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Солнце выйдет из-за туч в среду. Осадки полностью прекратятся, а воздух прогреется до +20. В ночь на четверг начнет задувать с юга и востока, пойдут в рост давление и температура - на смену циклону идет антициклон, который вернет нам настоящее лето. (подробности)