Перевозчик Ecolines возобновляет регулярные рейсы из Калининграда в Ригу

Сообщение возобновится 8 августа. Автобус в Ригу будет отправляться по субботам в 21:00, из Риги в Калининград - тоже по субботам, но в 21:00. Стоимость билета- 32 евро (2771 рубль по сегодняшнему курсу). На литовско-российской границе предусмотрена пересадка.

- Просим обратить ваше внимание на то, что пересечение границы возможно только для определенных категорий путешественников, и по прибытии в Латвию или возвращении в Россию, действуют карантинные ограничения, связанные с Covid 19, - сообщает Ecolines.