Райффайзенбанк присоединился к госпрограмме льготного кредитования для малого бизнеса

Получить кредит на возобновление деятельности могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, у которых есть сотрудники в штате. По условиям госпрограммы, заемщик должен работать в отрасли, пострадавшей от распространения коронавируса нового типа, или в отрасли, которой требуется поддержка для возобновления деятельности. В частности, это компании, занимающиеся транспортной деятельностью, организацией досуга и отдыха, физкультурно-оздоровительной деятельностью, гостиничным бизнесом, розничной торговлей непродовольственными товарами и др.

Ставка по льготному кредиту составит 2% годовых с возможностью списания при условии, что компания сохранит штат сотрудников неизменным.

- Обслуживание малого бизнеса — одно из стратегических направлений розничного бизнеса Райффайзенбанка, — подчеркнула Юлия Турбанова, заместитель руководителя управления по работе с малым бизнесом АО Райффайзенбанка. — Кредитный договор можно заключить на срок до 1 ноября 2020 года, а сумма займа будет зависеть от МРОТ, численности работников и расчетного периода (с момента подачи заявки до 1 декабря 2020 года).