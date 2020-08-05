В Калининграде продлили сроки записи на сдачу теста на иммунитет от COVID- 19

В Калининградской области до 6 августа продлили анкетирование и запись жителей на сдачу крови в рамках исследования популяционного иммунитета к COVID-19.

- Волонтеры в репрезентативных группах определяются автоматически методом случайной выборки. Если возрастная группа уже набрана, система предупредит и не даст возможности записаться,- сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На данный момент кровь сдали уже 2483 человека. Записано всего 3263 волонтера. Анализом тестов займутся специалисты Санкт- Петербургского НИИ. Данные необходимы для выявления особенностей эпидемиологического процесса и прогнозирования развития эпидемиологической ситуации в отдельном регионе.