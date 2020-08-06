В Калининграде уголовник предпочитал дорогие велосипеды

Горожанин, подозреваемый в краже велосипеда вечером 2 августа на улице Горького в Калининграде помещен в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Для неоднократно судимого за кражи, мошенничество и грабёж 20-летнего калининградца такое противоугонное приспособление для велосипеда, как парковочный тросик, серьезным препятствием не являлось. Проникнув на подземную парковку одного из домов, он легко перекусил проволоку «профильным» инструментом и угнал байк стоимостью 20 тысяч рублей.

- В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник также причастен к ранее совершенной краже сразу трех велосипедов с той же самой парковки, - добавили в полиции. – Все они были похищены тем же способом в ночь на 27 июля. Общая стоимость транспортных средств составила 90 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск похищенного.