Свыше 200 обманутых дольщиков обеспечили жильем

Более 200 калининградцев, неудачно поучаствовавших в долевом строительстве, все-таки получат свои квартиры.

В результате совместных усилий правительства региона, муниципальных образований и застройщиков удалось-таки возвести в Калининграде 96-квартирный дом по улице Александра Невского, 188-б. Там поселятся 113 обманутых дольщиков, в том числе 22, пострадавших от «двойных продаж».

- В Светлогорске введен в эксплуатацию 9-квартирный дом в переулке Дачный, - сообщает пресс-служба правительства области. - Дольщики ждали свои квартиры с 2008 года.

Наконец, в Зеленоградске на улице Приморской, 13 вводится в эксплуатацию здание с богатой предысторией. По итогам внеплановой проверки деятельности компании-застройщика были установлены факты нецелевого использования денежных средств дольщиков на общую сумму 104,3 миллиона рублей. Для решения проблемы пришлось искать инвестора, принявшего на себя обязательства завершить объект.