Суд оштрафовал водителя автобуса, перевернувшегося под Калининградом

Водитель пассажирского автобуса, который 13 января этого года совершал рейс по маршруту Озерск - Гусев и перевернулся, съехав в кювет у поселка Жаворонково, отделался штрафом.

В результате дорожно-транспортного происшествия трое находившихся в салоне транспортного средства людей получили травмы – к счастью, не опасные для жизни. Гусевский районный суд квалифицировал действия шофера как нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевших. И назначил административное наказание – виновник ДТП должен будет заплатить 4 тысячи рублей.