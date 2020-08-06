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Калининградку лишил золотых украшений ее 19-летний знакомый

Парень воспользовался тем, что дочь женщины ушла погулять, оставив квартиру открытой
Игорь ОреховИгорь ОреховИгорьОрехов
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Жительница Багратионовска ушла по делам, оставив квартиру на попечение несовершеннолетней дочери. Но девочка тоже решила пойти погулять – позабыв запереть входную дверь жилища. Когда хозяйка вернулась и обнаружила непорядок, поспешила проверить, все ли на месте. И не нашла своих золотых украшений на 300 тысяч рублей.

Куда исчезли побрякушки, выяснили сотрудники полиции. Оказалось, 19-летний знакомый горожанки знал, что у нее имеется «ювелирка». И когда увидел, что квартира осталась без присмотра и незапертой, счел это даром судьбы. Свою добычу парень тут же снес в ломбард, а на вырученные там деньги затарился алкоголем. Пир был в самом разгаре, когда к вору нагрянули правоохранители.

За кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, гражданину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - резюмировали в пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области.

Криминал