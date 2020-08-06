Алиханов: Более 200 обманутых дольщиков получат квартиры в ближайшее время

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде, Зеленоградске и Светлогорске более 200 пострадавших граждан – участников долевого строительства получат ключи от своих квартир в самое ближайшее время. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

«На все три объекта получено разрешение на ввод в эксплуатацию (два уже введены): г. Калининград, ул. А. Невского 188-б; г. Светлогорск пер. Дачный, 2; г. Зеленоградск ул. Приморская, 13», - отметил глава региона. Алиханов уточнил, что каждый случай и дом был уникален: где-то двойные продажи, где-то нецелевое использование средств застройщиком.

«Многие жители ждали свои квартиры с 2008 года», - добавил губератор.