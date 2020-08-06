В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 6 августа, в течение дня не будет электричества в домах на 19-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Судостроительная 15-23 (д/сад № 90), 27, 29, 14-34,

ул. 8 Марта 2-16,

туп. Тихорецкий 1-3,

ул. Товарная 1-15, 2-12,

ул. Банковская 6-20, 17-31,

ул. Вагоностроительная 3-5, 8а, 11-19, 12-16,

ул. Косогорная 5-9,

пер. Косогорный 1-3, 2,

ул. Литейная 1-9, 2-10,

ул. Нефтяная 1, 2 (и котельная), 4, 4а, 15,

пр-т Победы 65, 81. 87,

ул. Поперечная 15,

ул. Радищева 79, 81(СОШ №14), 83-85, 80-88,

ул. Ремонтная 1-53, 2, 10, 14-20,

ул. Рылеева 5-9, 6-10,

ул. Станочная 19,

пер. Станочный 4, 13,

ул. Ульяновская 4-6, 11;

До 20 часов электричество отключено на ул. Еловая аллея 1, 9-15, 23а-23в, 8-10, 14-16, 20а.

Холодное водоснабжение приостановлено до 15 часов на ул. Гагарина 99, ул. Батальная 92,ул. Ген. Толстикова 15;

До 17 часов – на ул. Мира 6, 10, ул. Горбунова 1, 9-13, 2-4,ул. Беланова 85а;

До 18 часов – на ул. Димитрова 21-25, 41-41г, 49, 10-12, 36-40, ул. Лейт. Яналова 3, пр-т Советский 33а.