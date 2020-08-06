В Калининграде два пенсионера получили травмы при падении в автобусе и троллейбусе

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в течение дня пострадали два пассажира при падении в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На Советском проспекте водитель троллейбуса при торможении допустил падение в салоне 66-летнего пенсионера, который разговаривал по телефону и не держался за поручни. С места ДТП мужчину доставили в больницу.

Также в среду аналогичный инцидент произошел на Ленинском проспекте. Водитель рейсового автобуса допустил падение в салоне 79-летней пассажирки. С травмами ее доставили в больницу.