В Калининградской области при ремонте дорог стали применять фибробетон

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области прочность покрытия двух дорог – «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Куликово-Заостровье» и «Вишневое-Сосновка-Вербное-Гусево» – повысят при помощи фибробетона. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова. По ее словам, для региона применение этого материала при дорожном капремонте и реконструкции – новшество.

«Мы взяли две небольшие, второстепенные дороги со старым бетонным покрытием. Сделаем покрытие из бетона нового поколения и посмотрим, как он поведет себя в различных погодных условиях. Прежде чем принять такое решение, мы ознакомились с положительным опытом в Белоруссии, где активно применяют этот материал на дорогах, расположенных между городами», – рассказала Елена Дятлова.

На трассе «Вишневое-Сосновка-Вербное-Гусево» дорожное полотно будет расширено практически в два раза и составит шесть метров, на тротуаре уложат плитку. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фибробетонного покрытия.

На реконструкции участка трассы «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Куликово-Заостровье» работы в начальной стадии, протяженность ремонта составит около двух километров. Покрытие дороги будет также из фибробетона, тротуар будет совмещен с велодорожкой.