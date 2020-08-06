В Калининградском областном суде началось слушание громкого «дела врачей»

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Бывшего руководителя роддома №4 Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве новорожденного, совершенном в ноябре 2018 года.

Судья удовлетворил ходатайство потерпевшей (матери, потерявшей ребёнка) начать рассмотрение дела без её участия. Также суд отказал стороне потерпевшей в их заявлении - проводить заседания в закрытом режиме.

Через несколько минут стороны обвинения и защиты выступят с вступительным словом.

Напомню, дело калининградских врачей рассматривает суд присяжных заседателей.

Элину Сушкевич пришли поддержать коллеги.

Перед началом заседания журналисты поинтересовалась у обвиняемых - как настроение?

- Оптимистичное! - ответила Елена Белая.