Членам экипажа «коронавирусного» траулера «Карелия» запретили покидать борт в Калининграде

. Фото: Правительство Калининградской области

Траулер «Карелия», на борту которого находятся 23 заразившихся моряка, зашел в Калининградский рыбный морской порт сегодня около 7 утра. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, разрешение было выдано в соответствии с Международными медико-санитарными правилами.

Сотрудники инфекционной больницы уже организовали осмотр членов судового экипажа, проводится забор материала на коронавирусную инфекцию. До получения результатов обследования члены экипажа «Карелии» не будут покидать судно, контактировать с третьими лицами и обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.

- Врачи осматривают всех, кто находится на этом судне, а средний медперсонал проводит забор биоматериала для тестирования на COVID-19, – сообщил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Калининградской области Игорь Иванов.

Всех заразившихcя госпитализируют в инфекционный стационар, а контактные лица останутся на судне в режиме изоляции еще на 14 дней.