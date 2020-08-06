Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

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За сутки в Калининградской области выявлено 16 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«У троих заболевших заболевание протекает в форме пневмонии, у пяти - в форме ОРВИ. Восемь инфицированных выявлены активно по результатам лабораторных обследований контактных в семейных очагах, очагах инфекции по месту работы, а также при профилактическом обследовании», - отметили в оперштабе.

Также за сутки от коронавируса умерли два пациента, женщины 77 и 73 лет.

Что касается новых заболевших, это три сотрудника медицинских организаций, трое безработных и два работника промпредприятий. Также коронавирус выявили у сотрудника правоохранительных органов, 11-летнего ребенка, работника музея и у пяти пенсионеров.

Всего в регионе по состоянию на четверг, 6 августа, подтверждено 2958 случаев заболевания.