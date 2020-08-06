В Калининграде в течение дня ограбили двух пенсионеров

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В Калининграде полицейские в течение суток раскрыли два грабежа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Ленинградском районе злоумышленник напал в подъезде дома на 83-летнего мужчину и отобрал у него кошелек с деньгами и банковской картой.

Аналогичное сообщение поступило в дежурную часть ОМВД России по Московскому району. В подъезде дома по улице Летней у 62-летнего мужчины с применением насилия отобрали паспорт и банковскую карту. Грабители также успел потратить с карты более 3 тыс рублей.

Приметы подозреваемых передали всем патрулям и нарядам полиции. Вскоре полицейские задержали 42-летнего и 29-летнего нападавших. Все они ранее привлекались к ответственности за кражи и грабежи.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, задержанные находятся под стражей.