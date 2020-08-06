В Багратионовске ограбили храм

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Багратионовске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наряд группы задержания находился на маршруте патрулирования, когда в храме на улице Красноармейской сработала кнопка тревожной сигнализации.

Смотрительница Храма сообщила правоохранителям, что неизвестный мужчина открыто похитил деньги из урны для пожертвований после чего скрылся.

Росгвардейцы получили приметы злоумышленника и начали осматривать близлежащую территорию. Спустя некоторое время на соседней улице сотрудники вневедомственной охраны увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым правонарушителем. Им оказался 34-летний житель поселка Знаменское. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.