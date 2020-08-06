HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Калининграде в августе

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Аналитики HeadHunter Северо-Запада составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в Калининградской области в начале августа.

По данным исследования, самую высокую зарплату в регионе сейчас предлагают Lead C# - до 200 тысяч рублей на руки и Senior PHP разработчик – от 180 тыс рублей на руки. На зарплату от 160 тыс рублей может претендовать Программист C# (Senior). От 150 до 200 тысяч рублей предлагают шеф-повару, от 150 тыс рублей на руки – стоматологу-ортодонту.

В целом по региону, рынок вакансий за месяц потерял 1% за счет резкого сокращения числа предложений о работе для «синих воротничков», в большинстве других профобластей наблюдается прирост вакансий. В большей степени выросла востребованность домашнего персонала (+150% к показателю июня), соискателей из сфер туризма, гостиниц и ресторанов (+107%), госслужбы (+100%), добычи сырья (+88%).