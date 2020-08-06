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Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса

Больше всего случаев в Калининграде
Виктор СергеевВикторСергеев
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калин градской области было выявлено 16 новых случаев коронавируса.

По данным регионального управления Роспотренадзора, 13 случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Калининграде, по одному случаю – в Озерском, Гурьевском и Гусевском городских округах.

Также за сутки в области умерли два пациента с коронавирусом: у 77-летней и 73-летней женщин была тяжелая форма пневмонии на фоне хронических заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Всего в регионе по состоянию на четверг, 6 августа, подтверждено 2958 случаев заболевания