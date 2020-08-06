С воскресенья на ул. Гюго в Калининграде вводится одностороннее движение

. Фото: мэрия Калининграда

В воскресенье, 9 августа, на улице Гюго в Калининграде начнутся работы по демонтажу старого асфальта. Из-за этого на улице введут одностороннее движение, сообщает пресс-служба городской администрации.

Одностороннее движение введут направлением от ул. Маршала Баграмяна к Московскому проспекту.

«Сейчас на улице завершается установка бортового камня на границе дороги и тротуара, а также подготовка к оборудованию парковок вдоль тротуара на нечётной стороне» - сообщили в пресс-службе мэрии, добавив, что поэтапное ограничение движения будет вводиться и на ул. Баграмяна.