Ночью в Калининграде сгорело три машины

. Фото: Александр Подгорчук

В ночь на четверг, 6 августа, в Калининграде в результате пожара пострадали три автомобиля. Об этом сообщает на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуация в в 01.11. На улице Ленинградской в полностью выгорел микроавтобус.

Огнем также были повреждены два стоящих рядом автомобиля: у одного обгорело лобовое стекло и дворник, у другого – обгорела правая сторона.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей.