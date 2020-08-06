В Калининграде обновят разметку «зебр» и освещение на переходах около школ

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде начались работы по подготовке улично-дорожной сети к новому учебному году. В плане обновление «зебр» и освещения на переходах, а также предупреждающих дорожных знаков и ограждений около образовательных учреждений, сообщает пресс-служба городской администрации.

При разметке на школьных переходах станут применять краску вместо горячего пластика. Соответствующее распоряжение дал глава Калининграда Алексей Силанов.

«Элементы разметки из пластика обладают несомненными достоинствами: они более яркие и служат до пяти лет. Но их идеально гладкая поверхность во время частых в Калининграде осадков становятся слишком скользкой. Спешащие пешеходы поскальзываются и порой падают», - отметили в пресс-службе мэрии.

Что касается краски, ее необходимо подновлять не меньше двух раз в год, но она не такая потенциально травмоопасная, подчеркнули в мэрии города. При этом, она примерно в четыре раза дешевле пластика и проще технологически, её использование позволяет оперативно нанести разметку на большом количестве улиц.