В Калининграде полиция разыскала пропавшую 16-летнюю девушку

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В Калининграде завершились поиски пропавшей 16-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Валентина В. Ушла из дома на улице Куйбышева еще 10 июля и не вернулась. В четверг, 6 августа, сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили ее на площади Победы во время прогулки с друзьями.

«Подросток была доставлена в отдел полиции и передана родителям. Инспекторы ПДН выяснили, что каких-либо противоправных действий в отношении неё не осуществлялось», - отметили в пресс-службе УМВД.

Сотрудники полиции также провели с подростком профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома.