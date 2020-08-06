В Калининградской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Несмотря на снижение числа новых случаев заражения, которые регистрируются каждые сутки, региональные власти решили пока не делать новых послаблений для пожилых жителей области.

- По предложению главного государственного санитарного врача региона до 22 августа продлевается режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, - сообщили в пресс-службе правительства.

Не стали власти отменять и частичный масочный режим. Надевать маски по-прежнему необходимо в общественном транспорте, магазинах и других помещениях, где одновременно находятся много людей.