Власти изменили правила для въезжающих в Калининградскую область

Региональные власти уточнили правила для граждан Российской Федерации, прибывающих в Калининградскую область через международные автомобильные пункты пропуска (за исключением лиц, осуществляющих международные автоперевозки). Новые требования прописаны в постановлении правительства области №134.

Теперь все, кто въезжает в область, должны заполнить анкеты, которую предоставят специалисты Роспотребнадзора в пункте пропуска. Затем в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию региона нужно будет пройти лабораторное обследование на коронавирус методом ПЦР.

- В случае любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ гследует незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций, - сообщает пресс-служба правительства.