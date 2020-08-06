В Калининграде разрешили проводить официальные спортивные мероприятия

Изменения прописаны в постановлении правительства Калининградской области №134. Теперь в Калининграде разрешается проведение официальных спортивных мероприятий с участием команд футбольного клуба «Балтика» и волейбольного клуба «Локомотив – Калининградская область». Важное условие - заполнение зрительских трибун не более 10% от общего количества мест и соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Первый домашний матч «Балтики» состоится в Калининграде уже в субботу, 8 августа. «Локомотив» проведет первую игру 27 августа на Кубке губернатора Калининградской области.