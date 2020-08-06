В Калининграде разрешили работу ресторанов и кафе в торговых центрах

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С 7 августа в Калининградской области возобновится работа ресторанов и кафе, расположенных в торговых центрах. Однако, как сообщает пресс-служба областного правительства, отмена запретов коснется не всех.

В условиях пандемии сохраняются следующие ограничения:

- Работу могут осуществлять заведения, которые имеют отдельный вход с улицы.

- Заполняемость помещения должна не превышать 50% от общих мест

- Юридические лица обязаны выполнять рекомендации Роспотребнадзора по выполнению работ от 30 мая 2020 года

Напомним, кафе и ресторанам в Калининградской области разрешили обслуживать посетителей внутри помещений с 25 июля.