Минсельхоз: Калининградская область на 78% обеспечивает себя молоком и на 61% овощами

Минсельхоз РФ подвел итоги шести лет действия продовольственного эмбарго. Калининградская область, как сообщает пресс-служба правительства, полностью обеспечивает себя картофелем, на 87% - яйцом, на 78% - молоком, на 75% - мясом и на 61%- овощами.

- Введение российского продовольственного эмбарго позволило укрепить положение хозяйствующих субъектов и увеличить уровень самообеспечения, продовольствия дало стимул развитию регионального агропродовольственного комплекса,- сказала министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова.

Активная реализация проектов по животноводству и растениеводству началась в 2013 году. Стоимость произведенной валовой продукции увеличена в два раза: с 20 млрд до 41,1 млрд рублей. На 2020 год посевная площадь увеличена более чем на 100 тыс. га, и составила 286,5 тыс. га. Производство овощей на фермах выросло более чем в 2 раза. С 15 тысячи тонн увеличилось до 34 тыс. тонн. В области реализуется проект по созданию питомника плодовых и ягодных культур. Ожидается производство 1 миллиона саженцев в год.