В поездах на калининградском направлении частично сняли ограничения для пассажиров

Ограничения частично снимаются с 8 августа. В поездах, курсирующих в сообщении с Калининградом, смогут единовременно проезжать 200 пассажиров. Также сняты ограничения по рассадке в купе и плацкартном сегменте.

- Таким образом, квота мест в каждом составе, транзитом проходящем через территорию Литвы, будет увеличена в два раза, - отмечают в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.

Напомним, что сняты и ограничения по продаже билетов. Теперь на поездах Калининград-Москва и Калининград-Санкт-Петербург смогут ездить не только жители Калининградской области, имеющие прописку. Билеты доступны для всех граждан России.

В настоящее время между Калининградом и Москвой, а также Калининградом и Санкт-Петербургом курсируют два регулярных поезда: № 30/29 «Янтарь» Калининград – Москва и № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург. При следовании поездов транзитом через территорию Литвы и Беларуси на станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не осуществляется.