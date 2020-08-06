Участнику штурма Кёнигсберга Борису Пирожкову исполнилось 95 лет

Борис Петрович Пирожков. Фото: Александр КАТЕРУША

Губернатор Антон Алиханов поздравил с юбилеем участника штурма Кёнигсберга, почетного гражданина города Калининграда Бориса Петровича Пирожкова.

«Вы яркий представитель поколения победителей, которые сокрушили фашизм, отстояли честь и независимость нашей Родины, проявляя личное мужество, отвагу и героизм», – подчеркнул глава региона и пожелал ветерану крепкого здоровья, долголетия, счастья и семейного благополучия.

Свидетельство признания боевых заслуг ветерана – два Ордена Красной звезды, орден Славы 3 степени, Отечественной войны 1 степени, медали «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», шесть Благодарностей Верховного Главнокомандующего.

Сегодня Борис Петрович входит в президиум Калининградской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.