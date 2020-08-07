Под Москвой задержали 60-летнего калининградца, который осквернил Вечный огонь

Калининградца задержали в Химках. Как сообщает пресс-служба УМВД по Московской области, 60-летний мужчина подошел к памятнику «Отстоявшим Отчизну» и скинул в огонь венок. Пенсионера задержали полицейские. Дознаватель отдела дознания УМВД возбудил уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм». Калининградцу грозит штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы (или иного дохода осужденного за период до трех месяцев), либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.