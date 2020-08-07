В Калининграде на неделю закрывается движение по Тенистой аллее

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде с пятницы, 7 августа, закрывается движение на участке Тенистой аллеи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто до 14 августа на участке от дома № 33 до ул. Брусничной для обеспечения безопасности при производстве аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе довоенной постройки.

На время работ автобусный маршрут № 48 направляется по ул. Менделеева, проспекту Мира, ул. Химической, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по ул. Химической, проспекту Мира, ул. Серж. Мишина и далее согласно существующей схеме движения.