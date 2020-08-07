В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в пятницу, 7 августа, в течение дня не будет электричества в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов свет отключен на ул. Энгельса 33, 33а, 35-35а, 37, 39, 47, 49, 20-26.

До 18 часов электричества не будет на ул. Чекистов 9-11, ул. Судостроительная 15-23 (д/сад № 90), 27, 29, 14-34, ул. 8 Марта 2-16, туп. Тихорецкий 1-3, ул. Товарная 1-15, 2-12, ул. Портовая 17-27, ул. Кольцова 3-5, 11, 15-45, 8-42, ул. Герцена 69-95, 70-108, ул. Лозовая 5, 7, 2-8, пер. Лозовой 1-1а, 3-3а, 11- 15, 14- 22, 24, ул. Б. Окружная 3-я 121, 121а-д, 133, 133-2, ул. Генеральская 3, 5, 11.

Холодное водоснабжение приостановлено до 15 часов на ул. Автомобильная 24, ул. П. Морозова 5б.