На Северном вокзале Калининграда появилась специальная разметка

. Фото: Пресс-служба КЖД

На нижней платформе Северного вокзала появилась разметка для навигации пассажиров. Пиктограммы указывают точное место открывания дверей, что позволит сделать посадку и высадку людей более удобной, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Обозначения также предназначены для велосипедистов и маломобильной группы населения. Они указывают место остановки вагонов оборудованных специально дня них.

Напомним, с 7 по 9 августа введены дополнительные поезда в Светлогорск и Зеленоградск.