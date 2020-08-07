Калининградка организовала бордель в сауне

В Калининграде полицейские задержали 40-летнюю женщину, которая организовала бордель в одной из саун. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Злоумышленница осуществляла подбор «персонала», подыскивала клиентов, а также занималась другими организационными вопросами», - сообщили в полиции.

По версии оперативников, в банном комплексе на окраине города ежедневно дежурили не менее 5 жриц любви. Организаторша незаконного бизнеса предлагала их услуги посетителям, устраивала «смотрины», а после выполнения заказа забирала у работниц часть заработанных денег.

При силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии в помещениях был проведен обыск. Сотрудники полиции задержали как организатора оказания интимных услуг, так и непосредственных исполнителей.

«Изъята «черная» бухгалтерия с информацией об отработанных девушками легкого поведения сменах, террабайт видео с камер наблюдения, визитки, мобильные телефоны и банковские карты, а также деньги», - добавили в пресс-службе УМВД.

На калининградку завели уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».