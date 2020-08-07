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В Калининградской области расширен круг получателей единоразовой выплаты при рождении первенца. Теперь воспользоваться мерой поддержки смогут студентки и выпускницы частных профессиональных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такая мера поддержки предложена губернатором Антоном Алихановым. Ранее право на получение единоразовой выплаты имели только представительницы государственных вузов и колледжей.

«Мы приглашаем всех молодых мам, у которых первенец родился в этом году, включая тех, кому раннее было отказано по той причине, что они закончили коммерческий вуз. Не стоит откладывать обращение за выплатой в долгий ящик, потому что, если ребенок появился на свет в первом полугодии, то подавать заявление необходимо до конца года», – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер

По ее словам, единоразовая выплата в 300 тысяч рублей позволит улучшить финансовое положение семей в период, когда они наиболее нуждаются в дополнительной поддержке. По информации министерства, на сегодняшний день такую меру социальной поддержки уже получили 169 семей.