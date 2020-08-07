Калининградец избил врача и угрожал ему убийством

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который угрожал убить сожительницу и медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сожитель избил ее угрожал ей расправой. Выяснив личность подозреваемого, правоохранители направили ориентировки с его приметами всем наружным нарядам.

Через несколько дней мужчину задержали, однако выяснилось, что за прошедшее время он успел совершить еще одно преступление.

«Злоумышленник избил работника медицинского центра и угрожал ему расправой. Оказывается, подозреваемый посещал одно из лечебных учреждений, где врач ему прописал необходимое лечение. Однако, по мнению калинниградца, пользы оно ему не приносило. Мужчина выследил медработника и избил его на глазах у семьи, угрожая убийством», - сообщили в пресс-службе УМВД.

На него завели уголовные дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.