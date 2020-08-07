Перед въездом на Куршскую косу собралась 5-километровая пробка

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По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается на улице Железнодорожной и тянется до самого въезда на Куршскую косу. Общая протяженность затора - около 5 километров.

Проблемы с проездом на Куршскосу косу возникают не первый раз. Так, 18 и 19 июля автомобилисты не могли проехать в течение нескольких часов. Возник курьез: кассиры, которые ехали на работу на КПП, сами встали в пробку.

Как рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Национального парка Ольга Большакова, «очередь будет, пока будут закрыты границы».

- Мы понимаем, что в области все наши жители, так еще добавились и гости из других регионов, - отметила Большакова и... призвала развивать альтернативные виды транспорта: - Велодорожка, надеемся, скоро будет построена. Мы, наконец, мечтаем о регулярном водном сообщении по водам Куршского залива.