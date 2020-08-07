В Поваровке начали разбирать декорации отеля, построенные для съемок фильма с Балуевым

. Фото: Екатерина КРЕЙДЕР

Как уже рассказывала «Комсомолка», всю прошлую неделю в окрестностях поселка Поваровка в Калининградской области проходили съемки фильма «Отель». Специально для этого на берегу построили декорации заброшенной гостиницы в натуральную величину. Увы, как только съемки завершились, кино-отель начали разбирать. Об этом в Инстраграме сообщил калининградец Андрей Новожилов, который помогал съемочной группе с выбором места.

- Декорация уже находится в стадии демонтажа, к сожалению, оставить ее нельзя по многим причинам - по безопасности, авторскому праву, условиям контракта, -написал Новожилов.

Впрочем, некоторые калининградцы все-таки успели побывать у киношного отеля в Поваровке и сделать красивые снимки.

- Успели насладиться красивейшей локацией до разборки. Каждый уголок - шикарное, подготовленное профессионалами, место для фото,- делятся радостными комментариями жители региона.

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Корреспондент «Комсомолки» побывала на съемках кинокартины с участием Александра Балуева, Марины Петренко и Глеба Матвейчука.

Найти место съемок оказалось непросто, даже несмотря на то, что члены съемочной группы любезно прислали нам точные координаты для навигатора. Но в конце концов, ухабистая дорога, идущая через лес в окрестностях поселка Поваровка, вывела нас прямо к морю. (подробности)