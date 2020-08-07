Калининградской компании грозит 20-миллионый штраф по делу о взятке министру

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В отношении компании ООО «РОЛЕС» завели административное производство по делу о даче взятки министру. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что представитель компании передала министру природных ресурсов и экологии взятку в размере 15 млн рублей за решение вопроса в интересах юридического лица. По данному факту было возбуждено уголовное дело, обвиняемая в даче взятки заключена под стражу.

В ведомстве отметили, что за дачу взятки должностному лиц в интересах юридического лица компании грозит штраф не менее 20 млн рублей.