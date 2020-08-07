ГИБДД: Сбитые на ул. Согласия дети ехали на самокатах на «красный»

Стали известны обстоятельства наезда пассажирского автобуса на детей на ул. Согласия в Калининграде.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, двое 8-летних детей пересекали проезжую часть дороги на самокатах на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда дети получили травмы и были доставлены автомобилем скорой медицинской помощи в детскую областную больницу.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожной аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.