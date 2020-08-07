Похищал сумки и вырывал из рук гаджеты: В Калининграде задержали серийного грабителя

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Последний грабеж злоумышленник совершил на улице О. Кошевого. Там он подбежал к 21-летней прохожей, вырвал у нее из рук дорогостоящий телефон и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 29-летний мужчина.

По данным полиции, уже установлена его причастность к четырем грабежам. На него завели уголовные дела по статье «Грабёж».