236 тысяч в месяц: Антон Алиханов опубликовал сведения о доходах

. Фото: Александр Подгорчук

Сведения о доходах губернатора Антона Алиханова были опубликованы сегодня на сайте правительства области. Судя по документу, в 2019 году личный бюджет главы региона пополнился на 2,8 миллиона рублей - это примерно 236 тысяч рублей в месяц. В итоговую сумму входит не только зарплаты и прочие выплаты, но и доходы от использования недвижимого имущества.

По сравнению с 2018-м годом денежные поступления губернатора снизились на 740 тысяч. Объяснение этому достаточно простое. За все время губернаторства наибольший доход Антон Алиханов получил как раз в 2018 году - 3,5 миллиона рублей. В ту сумму были включены деньги, вырученные за продажу автомобиля: губернатор расстался с «Мицубиши Аутлендером» и купил «Фольксваген Тигуан». В 2019-м никаких крупных допдоходов губернатор не получил и цифры «вернулись» на уровень 2017-го, когда в декларации были указаны те же 2,8 миллиона, что и сейчас.

В собственности у Антона Алиханова - совместная с женой квартира площадью 101 квадратный метр, индивидуальная квартира (57 квадратов) и доля площадью 85,8 кв м. в еще одной общей с женой квартире.

В пользовании у четы Алихановых - квартиры площадью 80,9 и 248,3 квадратных метра и гараж.

Автомобиль есть только у губернатора - тот самый «Фольксваген Тигуан».

Супруга Антона Алиханова Дарья никаких доходов не получила.