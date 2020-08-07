В Калининграде микроавтобус вылетел с моста и перевернулся

. Фото: Александр Подгорчук

На проспекте Победы в Калининграде микроавтобус Ford Transit вылетел с моста и опрокинулся, пишет «Клопс».

Очевидцы сообщают, что ДТП произошло у дома №128. В то время как Ford двигался в сторону Прегольского, по второстепенной дороге выезжал Mercedes. Его водитель не уступил дорогу микроавтобусу, после чего и произошло столкновение. Transit отбросило в сторону и он перевернулся.

На место ДТП вызвали медиков, но 59-летний водитель микроавтобуса отказался от госпитализации.