В августе из Калининграда запустят поезда в Адлер

. Фото: Александр Подгорчук

С 22 августа возобновится сообщение Калининград - Адлер, через Смоленск и Брянск. Уехать из Адлера в Калининград можно с 25 августа. Курсировать поезд будет один раз в четыре дня, сообщает пресс-служа Калининградской железной дороги.

Сейчас на поезде из нашего города можно уехать только в Москву и Санкт- Петербург. По договоренности с МИД Литвы с 8 августа границу могут единовременно переехать 200 пассажиров. Проезд разрешается только при наличии упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта (далее – УПД-ЖД). По шенгенской визе или упрощенному транзитному документу (УТД) проезд запрещен.

Стоит отметить, что при пограничном контроле на территории Литвы пропускают только тех граждан, которые заранее заполнили электронную анкету на сайте генконсульства Литовской Республики, распечатали ее и подписали.