В Нестерове у туриста украли рюкзак с документами и деньгами

В Нестеровский отдел полиции поступило заявление от 27-летнего калининградца о краже туристического рюкзака. Потерпевший с друзьями отдыхал в Краснолесье и отправился на велопробежку. Все свои вещи оставил в палатке без присмотра. Вернувшись, мужчина обнаружил, что пропал рюкзак, где находились деньги и документы. Материальный ущерб оценивается в 15 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего жителя одного из поселков. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он признался, что случайно нашел рюкзак, после чего решил его похитить. Также указал место, где спрятал находку.

Возбуждено уголовное дело.