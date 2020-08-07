В Калининграде мошенники украли у медсестры, учителя и работника УК более 500 тысяч

С помощью мобильного приложения TeamViewer злоумышленники украли у учителя, медсестры и работника УК 678 000 рублей. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, программа позволила подключиться к смартфонам двух калининградок и списать с их счета более 578 тысяч рублей.

48-летняя учительница получила звонок от якобы работников банка, которые зафиксировали попытку вывода средств с ее счета. По их совету она установила приложение, чтобы лжесотрудники банка смогли удаленно обезопасить счет женщины от «сомнительных операций». После этого мошенники получили полный доступ ко всем паролям и конфиденциальной информации потерпевшей, после чего вывели с ее счета 400 тысяч рублей. По этой же схеме 26-летняя медсестра лишилась 178 тысяч рублей.

А вот 56-летнюю работницу УК мошенники убедили продиктовать реквизиты карты и пароли, пришедшие на ее телефон. Стоимость диалога обошлась женщине в 89 тысяч рублей.