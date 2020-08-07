Коронавирус подтвердился у двух членов экипажа траулера «Карелия», зашедшего в Калининград

. Фото: Правительство Калининградской области

Как сообщили в регионом оперативном штабе, по результатам обследования положительный результат на COVID-19 выявлен у двух членов экипажа траулера «Карелия». Оба мужчины не имеют никаких симптомов заболевания.

- Приняты меры по их изоляции и госпитализации в инфекционный стационар. На судне организованы карантинные мероприятия продолжительностью 14 дней. Остальные члены экипажа находятся под медицинским наблюдением и пройдут повторное лабораторное исследование на 10 день, - рассказала в опештабе.

Напомним, рыболовное судно "Карелия" зашло в Калининградский рыбный морской порт утром 6 августа. По предварительной информации, у 23 членов экипажа был диагностирован коронавирус. Повторные тесты провели медики Областной инфекционной больницы.